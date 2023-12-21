Faiz kararı öncesi dolar ve Avro rekor tazeledi! Dolar ve Avro ne kadar oldu? 21 Aralık 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:50

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:55

Faiz artışlarının sonuna yaklaşan TCMB'nin bugün saat 14:00'de açıklayacağı karar haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip ediliyor.

Seçimlerin ardından 3,150 baz puan faiz artışına giden TCMB'nin yılın son toplantısında yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde artışa devam etmesi, bir haftalık repo faizini 250 puan artışla yüzde 42.5'e çekerek sıkılaştırma sürecinin son adımlarını atması bekleniyor.

Kasım ayında beklentilerin üzerinde faiz artışı yapan TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

TCMB'nin mesajını verdiği üzere, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve kısa zamanda sıkılaştırma tamamlanacak. Sıkılık ise gerektiği müddetçe sürdürülecek.

ŞİMŞEK'TEN İHRACATCIYA MESAJ

Bankacılar TCMB'den kısa vadede likidite adımı da bekliyor. TCMB'nin seçimlerden bu yana attığı zorunlu karşılık adımlarıyla piyasadan çektiği likidite miktarı 1 trilyon TL'nin biraz üzerine çıktı. Yine de beklenti hem kısa sürede bir adım gelmesi, hem de benzer adımların önümüzdeki dönemde devam edeceği yönünde.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların döviz gelilerinin yüzde 40'ının Merkez Bankası'na satış zorunluluğunu gözden geçireceklernini, reeskont kredi limitlerini de yeniden artıracaklarını söyledi.

Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerindeki konuşmasında ihracata verilecek desteklere dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylarda günlük reeskont kredi limitini daha da artıracağız ve yüzde 40 olan ihracat bedeli satış zorunluluğunu da gözden geçireceğiz" diye konuştu.

DOLAR VE AVRO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, yaklaşık dört aydır süregelen günlük sınırlı yükseliş eğilimini sürdürerek yeni zirvesi olan 29.13'e yükseldi.

Avro/TL ise 31.98 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

KÜRESEL PİYASALAR

Wall Street'in uzun süreli yükselişini durdurmasının ardından Asya borsaları da gerilerken, tahvil getirileri beş ayın dip seviyesine geldi.

ABD'de açıklanacak tüketim harcamaları verisinde, İngiltere'de beklentilerin üzerinde düşen enflasyona benzer bir sonuç görüleceği beklentileri tahvil getirilerindeki düşüş üzerinde etkili oldu.

Faiz oranlarının düşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme yanlısı bir tutum göstermesiyle hisse senetlerinde yaşanan yükseliş, beklentilerin üzerinde açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından bugün durdu.