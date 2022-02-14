Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'FAST' sistemi duyurusu
Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi'ne (FAST) entegrasyonu tamamlanan TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini duyurdu.
TCMB, FAST sisteminin alışveriş işlemlerinde nakite ek olarak tamamlayıcı bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini belirten TCMB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığını söyledi.
15,5 MİLYONA ULAŞTI
FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten Merkez Bankası, para transferlerinde 2 bin TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.
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