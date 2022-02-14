Şirketlerin dönüşen altın hesaplarında yeni karar
Kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesaplarına sağlanan stopaj avantajına , yurt içi tüzel kişiler ile gurbetçilerin Döviz tevdiat hesapları da eklendi.
Daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası cinsinden vadeli hesaplara dönüştürülmesi durumunda, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından daha sonra yapılan düzenlemelerde ise tüzel kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu.
STOPAJ SIFIRLANDI
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj teşvikinden faydalanabilmelerine imkan tanındı.
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