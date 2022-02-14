Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi enflasyonu nasıl etkileyecek?
Temel gıda maddelerinde yapılan yedi puanlık KDV indiriminin fiyatlara tamamen yansıtılması halinde enflasyona iki ay içinde üzere 1.5 puan düşürücü etki yaratacağı tahmin ediliyor.
Enflasyon Ocak ayında yüzde 50'ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.
KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Reuters'a bilgi veren üç ekonomistin hesaplamalarına göre, vergi indiriminin tamamının fiyatlara yansıtılması halinde yıllık enflasyon 150 baz puan düşeceği tahmin ediliyor.
İndirim ay ortasında yapıldığı için etkinin bir kısmı şubat ayında bir kısmı mart ayında görülecek.
Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı ReepTayyip Erdoğan'ın çağrısı ile indirimlerin artması halinde ise etki de aynı oranda artacak.
25-35 MİLYAR TL BÜTÇE MALİYETİ OLACAK
KDV gelirlerinde ise bugün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti olması bekleniyor. Ekonomistler kullanıma ve indirime göre etkilerin değişebileceğine dikkat çekiyorlar.
''HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEZ''
Öte yandan Istanbul Analytics'in bugün yayımladığı notta, "Olumlu bir gelişme, ancak hayat pahalılığını çözmez. Zaten çok düşük kar marjları ile çalışan organize perakende sektörünün KDV indirimini yüzde 100 tüketiciye yansıtması da pek olası değil. Asıl başarı elektrik ve doğalgaz faturalarına çare bulmak olurdu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ise vergi indirimlerinin tüketiciye yansıtılması için yoğun denetim yapacağını da açıkladı.
KDV İNDİRİMİNİN ÜZERİNE İNDİRİM İSTEMİŞTİ
Erdoğan, enflasyonla mücadele amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildiğini açıklarken, sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini ifade etti.
Erdoğan, cumartesi günkü açıklamasında, "KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.
Kuru yeniden "istikrara kavuşturduklarını" belirten Erdoğan, "Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.
''TOPLAMDA YÜZDE 14'LÜK BİR İNDİRİM BEKLİYORUZ"
Erdoğan, "Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını bekliyoruz" dedi.
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