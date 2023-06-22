Dolar zirve tazeledi: Asgari ücret cebe girmeden eridi

Faiz artışıyla dolar tarihi zirve olan 24'ü geçti. Henüz 2 gün önce açıklanan asgari ücret 14 dolar eridi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:51
Dolar zirve tazeledi: Asgari ücret cebe girmeden eridi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Buna göre, Türkiye’de 27 ay sonra politika faizi artırılmış oldu. 

20 Haziran çarşamba günü açıklanan asgari ücrete ara zam oranı 1 Temmuz itibariyle yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak belirlendi.

Yılın ikinci yarısında uygulanacak net asgari ücret 20 Haziran dolar kuru üzerinden hesaplandığında 483 dolar olarak kaydedilmişti.

Bugün an itibariyle 24.10 seviyesinde zirveyi gören dolar kuru neticesinde 473 dolara geriledi. Böylelikle henüz cebe girmeyen asgari ücret iki günde 14 dolar erimiş oldu.


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