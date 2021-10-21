Son dakika: Merkez Bankası'nın 'faiz' kararının ardından dolar ve avro fırladı
Son dakika haberi... Merkez Bankası yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'a düşürdü, dolar ve euro (Avro) tarihi rekor kırdı.
TCMB'nin eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleriyle TL'de başlayan değer kaybı faiz kararıyla devam etti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
TCMB geçen ay 100 baz puan ile ilk faiz indirimini yapmıştı. Böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.
TCMB'nin faiz indirimlerine bu hafta da devam etmesiyle birlikte dolar/TL 9.47 TL, euro ise 11.01 TL'ye fırladı.
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