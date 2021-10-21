Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... Merkez Bankası yüzde 18 olan politika faizini yüzde 16'ya düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. TCMB böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.
BEKLENTİLER GÜÇLENMİŞTİ
PPK'nin faiz indirimlerine karşı olan bazı üyelerinin geçen hafta görevden alınmasının ardından enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimi yapılacağı beklentileri güçlenmişti.
Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekmişti.
DOLAR VE AVRO REKOR TAZELEDİ
Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası döviz rekor kırdı, dolar 9,50'ye dayanırken Avro/TL 11 lirayı gördü.
MERKEZ'DE 3 İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTI
TCMB, 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. Faiz indirimi kararı sonrası Dolar/TL kuru artmış; kurdaki yükseliş trendi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden alması sonrası sürmüştü.
BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, TCMB Başkan Yardımcısı; Prof. Dr. Yusuf Tuna ise PPK üyesi olarak atanmıştı.
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