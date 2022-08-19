Son Dakika... Motorine bir haftada ikinci zam: Pompa fiyatlarına yansıyacak!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyat takibi yapan yurttaşlara motorinden zam haberi geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:33
Son Dakika... Motorine bir haftada ikinci zam: Pompa fiyatlarına yansıyacak!
Abone Ol google-news

Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.

NTV'de yer alan habere göre artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.95 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.


akaryakıt Akaryakıt zammı motorin motorin zam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler