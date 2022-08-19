Son Dakika: Motorine yeniden zam geliyor!

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:35

Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar, kötü ekonomi yönetimi akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; motorinin litre fiyatı gece yarısı zamlanacak.

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL zam bekleniyor.

25 LİRAYI AŞACAK

Bu zamdan önce daha dün (18 Ağustos 2022) 77 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 23.95TL/lt olarak uygulanıyor. Motorin İzmir’de 24.08TL/lt; Ankara’da ise 24.06TL/lt fiyatla satılıyor.

Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 25 lirayı aşacak.