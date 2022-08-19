Son Dakika: Motorine yeniden zam geliyor!
Dün zamlanan motorine bu gece yeni bir zam geliyor. Son zamla birlikte motorinin yeni fiyatı 25 lirayı aşacak.
Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar, kötü ekonomi yönetimi akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Milli Gazete'de yer alan habere göre; motorinin litre fiyatı gece yarısı zamlanacak.
Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL zam bekleniyor.
25 LİRAYI AŞACAK
Bu zamdan önce daha dün (18 Ağustos 2022) 77 kuruş zam gelen motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 23.95TL/lt olarak uygulanıyor. Motorin İzmir’de 24.08TL/lt; Ankara’da ise 24.06TL/lt fiyatla satılıyor.
Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 25 lirayı aşacak.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- Konut ve kirada yeni adım
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi
- Bu uygulamadan sonra sakın uçağa binmeyin
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Erdoğan dönemi biterse...'