Son Dakika: Motorine yeniden zam geliyor!

Dün zamlanan motorine bu gece yeni bir zam geliyor. Son zamla birlikte motorinin yeni fiyatı 25 lirayı aşacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 09:35
Son Dakika: Motorine yeniden zam geliyor!
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Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar, kötü ekonomi yönetimi akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 

Milli Gazete'de yer alan habere göre;  motorinin litre fiyatı gece yarısı zamlanacak.

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1.07 TL zam bekleniyor.

25 LİRAYI AŞACAK

Bu zamdan önce daha dün (18 Ağustos 2022) 77 kuruş zam gelen motorinin  litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 23.95TL/lt olarak uygulanıyor. Motorin İzmir’de 24.08TL/lt; Ankara’da ise 24.06TL/lt fiyatla satılıyor.

Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 25 lirayı aşacak.


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