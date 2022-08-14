Almeria-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) son şampiyon Real Madrid, yeni sezonu Almeria deplasmanında açıyor. Zorlu mücadele saat 23:00’te başlayacak.
La Liga’da yeni sezon heyecanı başlıyor.
Son şampiyon Real Madrid, ligin ilk haftasında Almeria deplasmanına konuk oluyor.
Power Horse Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.
Real Madrid-Almeria mücadelesi S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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