Almeria-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Birinci Futbol Ligi’nde (La Liga) son şampiyon Real Madrid, yeni sezonu Almeria deplasmanında açıyor. Zorlu mücadele saat 23:00’te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 14:26
Almeria-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga’da yeni sezon heyecanı başlıyor.

Son şampiyon Real Madrid, ligin ilk haftasında Almeria deplasmanına konuk oluyor.

Power Horse Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 23:00’te başlayacak.

Real Madrid-Almeria mücadelesi S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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