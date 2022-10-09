TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları ne zaman başlıyor? İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesinin başvuru şartları nelerdir?

09 Ekim 2022 Pazar, 16:16

TOKİ sosyal konut projesine başvurmak isteyen yurttaşlar proje ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen TOKİ sosyal konut projesi başvurulaının ilk etabı 14 Eylül'de başlamıştı. "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasına başvurmak isteyen yurttaşlar başvuru şartları ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları da yarın başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek.

İLK EVİM ARSA VE İLK İŞ YERİM PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, e-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankasından başvurabilecek.

İLK EVİM ARSA VE İLK İŞ YERİM PROJESİNİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Arsa ve iş yeri başvurularında Türk vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak öncelikli şartlar arasında yer alıyor.

Elektrik, su ve stabilize yol altyapıları tamamlanmış, imar planı yapılmış ve inşaat yapmaya hazır 1 milyon arsanın başvurularında, tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ PROJESİNE BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.



