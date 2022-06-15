Son Dakika: Motorine bu gece zam geliyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 08:57

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün gece benzine 97 kuruşluk indirim gelmişti.

Cumhuriyet'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorine bu gece yarısından sonra 1.27 TL zam bekleniyor.