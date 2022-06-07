Son Dakika: Motorine dev zam geliyor!

07 Haziran 2022 Salı, 09:06

Akaryakıt fiyatlarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara paralel olarak zamlar devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.