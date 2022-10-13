Son Dakika: Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına, yapılan 4 zammın ardından 2.13 liralık indirim geldi. İndirim, bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 07:42
Son Dakika: Motorine indirim geldi
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Motorin fiyatına 1 haftada yapılan 4 zammın ardından bu sefer indirim geldi.

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2.13 lira düşürüldü. İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi ortalama 26.40 liraya geriledi.

Benzin fiyatlarında değişime gidilmezken satış fiyatı litre başına 20.60 lirada kaldı.

Eylül sonunda motorinin litresi 23.12 lira, benzinin litresi ise 19.23 liradan satılıyordu.


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