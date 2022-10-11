Motorine indirim bekleniyor

11 Ekim 2022 Salı, 11:42

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle motorin fiyatlarına bir zam daha yapıldı.

Motorinin litre fiyatı 11 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.38 TL zamla 28.53 TL'ye çıktı. Benzin fiyatları ise litre başına 20.6 TL'de kaldı.

Motorine son bir haftada gelen 4. zam oldu. Son bir haftada motorine yüzde 23.4 zam geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.

MOTORİNE BU SEFER İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Sektör kaynakları brent petrolün varilinin 95 dolara kadar düştüğünü, motorinin tonunda da yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu belirterek, " Dolar kuru artmazsa ve petrolde ve ürün fiyatında düşüş bir miktar daha devam ederse önümüzdeki günlerde indirim gündeme gelebilir" dedi.

Kaynaklar, tutarın bu aşamada net olarak söylenemeyeceğini aktararak, "Şu anki verilere göre 1 TL üzerinde bir indirim söz konusu olabilir" diye konuştu.