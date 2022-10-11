Son Dakika: Motorine yine zam geldi
Geçen haftaki 3 zammın ardından motorine bugün de zam geldi. Motorinin litresinde pompa satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş yükseldi.
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından motorin satış fiyatına yine zam geldi.
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi.
Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti.
Ekim başında motorinin litresi 23.12 liradan satılıyordu.
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