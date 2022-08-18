Son Dakika: Benzine indirim, motorine zam geldi

Benzine 83 kuruş indirim yapılırken motorine de 79 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:04
Son Dakika: Benzine indirim, motorine zam geldi
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre, gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşirken, motorine 79 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,33 liradan satılıyor.


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