Son Dakika: Motorine zam geldi

Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 08:03
Son Dakika: Motorine zam geldi
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Motorinin litre fiyatına zam yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyata artışı oldu. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,98 liradan satılıyor. 

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.


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