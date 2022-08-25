Son Dakika: Motorine zam geldi
Motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Motorinin litre fiyatına zam yapıldı.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyata artışı oldu.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,98 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.
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