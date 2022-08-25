Son Dakika: Motorine zam geldi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 08:03

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Motorinin litre fiyatına zam yapıldı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyata artışı oldu.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.