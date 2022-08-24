Barcelona - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:21

2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yapan İspanyol devi Barcelona ile son yılların en başarılı İngiliz takımlarından Manchester City, dostluk maçında karşı karşıya geliyor.

BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Manchester City arasındaki dostluk maçı 24 Ağustos Çarşamba günü (bu akşam) saat 22:30'da oynanacak.

BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Manchester City maçı S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Christensen, Dembele, De Jong, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Pedri, Álex Baldé, Gavi, Lewandowski

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Haaland, Foden