Barcelona - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Manchester City, bu akşam Camp Nou'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Barcelona - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022-2023 sezonuna hızlı bir giriş yapan İspanyol devi Barcelona ile son yılların en başarılı İngiliz takımlarından Manchester City, dostluk maçında karşı karşıya geliyor.
BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Manchester City arasındaki dostluk maçı 24 Ağustos Çarşamba günü (bu akşam) saat 22:30'da oynanacak.
BARCELONA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Manchester City maçı S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Christensen, Dembele, De Jong, Ferran Torres, Ronald Araujo, Eric Garcia, Pedri, Álex Baldé, Gavi, Lewandowski
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Haaland, Foden
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