Son Dakika: Ardı arkası kesilmiyor... Motorine büyük zam!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:00

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor. Zam sonrası motorinin litresi 28,98 liraya çıkacak.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.