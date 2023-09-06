Renault'nun sevilen ticari modeli yenilendi: Dizel, benzinli, elektrikli...
Renault Grand Kangoo, IAA Mobility fuarında görücüye çıktı. Otomobil boyutlarıyla SUV segmentine göz kırptı.
Yenilenen 2024 model Renault Grand Kangoo SUV boyutlarıyla dikkat çekiyor ve 7 koltuk seçeneği sunuyor.
2024 Grand Kangoo, bu yılki IAA Mobility fuarına katılan çok yönlü araçlardan biri oldu. Orta sıradaki üç ve arka sıradaki iki koltuk çıkarılarak otomobili kamyonet olarak kullanmak da mümkün.
Bagaj hacmi 500 litreyken koltuklar çıkarılıp bu hacim 3 bin 750 litreye kadar da çıkarılabiliyor.
Renault Kangoo'da 58 litre üzerinde depolama alanı bulunuyor. Yeni tasarımda arka yolcular için 164 mm'lik diz mesafesi sunuluyor.
Yeni Renault modeli benzinli, dizel ve elektrikli motorlarla tercih edilebiliyor. Elektrikli versiyon olan Grand Kangoo E-Tech, 45 kWh kullanılabilir kapasiteli bir lityum-iyon pile sahip ve 265 kilometre menzil sunuyor.
Elektrikli Kangoo 80 kW güç ile 27 dakikada 170 kilometre veya 10 dakikada 80 kilometre menzil sunuyor. AC şarj cihazıyla ise batarya, yüzde 10'dan yüzde 80'e 2 saat 40 dakikada çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Aylar sonra masadaki krizi anlattı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!