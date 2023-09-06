Renault'nun sevilen ticari modeli yenilendi: Dizel, benzinli, elektrikli...

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2023 Çarşamba, 13:51
<p><strong>Renault Grand Kangoo, IAA Mobility</strong> fuarında görücüye çıktı. Otomobil boyutlarıyla SUV segmentine göz kırptı.</p>

Renault Grand Kangoo, IAA Mobility fuarında görücüye çıktı. Otomobil boyutlarıyla SUV segmentine göz kırptı.

<p>Yenilenen 2024 model Renault Grand Kangoo SUV boyutlarıyla dikkat çekiyor ve 7 koltuk seçeneği sunuyor.</p>

Yenilenen 2024 model Renault Grand Kangoo SUV boyutlarıyla dikkat çekiyor ve 7 koltuk seçeneği sunuyor.

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<p>2024 Grand Kangoo, bu yılki IAA Mobility fuarına katılan  çok yönlü araçlardan biri oldu. Orta sıradaki üç ve arka sıradaki iki koltuk çıkarılarak otomobili kamyonet olarak kullanmak da mümkün. </p>

2024 Grand Kangoo, bu yılki IAA Mobility fuarına katılan  çok yönlü araçlardan biri oldu. Orta sıradaki üç ve arka sıradaki iki koltuk çıkarılarak otomobili kamyonet olarak kullanmak da mümkün. 

<p>Bagaj hacmi 500 litreyken koltuklar çıkarılıp bu hacim 3 bin 750 litreye kadar da çıkarılabiliyor.</p> <p>Renault Kangoo'da 58 litre üzerinde depolama alanı bulunuyor. Yeni tasarımda arka yolcular için 164 mm'lik diz mesafesi sunuluyor.</p>

Bagaj hacmi 500 litreyken koltuklar çıkarılıp bu hacim 3 bin 750 litreye kadar da çıkarılabiliyor.

Renault Kangoo'da 58 litre üzerinde depolama alanı bulunuyor. Yeni tasarımda arka yolcular için 164 mm'lik diz mesafesi sunuluyor.

<p>Yeni Renault modeli benzinli, dizel ve elektrikli motorlarla tercih edilebiliyor. Elektrikli versiyon olan Grand Kangoo E-Tech, 45 kWh kullanılabilir kapasiteli bir lityum-iyon pile sahip ve 265 kilometre menzil sunuyor.</p>

Yeni Renault modeli benzinli, dizel ve elektrikli motorlarla tercih edilebiliyor. Elektrikli versiyon olan Grand Kangoo E-Tech, 45 kWh kullanılabilir kapasiteli bir lityum-iyon pile sahip ve 265 kilometre menzil sunuyor.

<p>Elektrikli Kangoo 80 kW güç ile 27 dakikada 170 kilometre veya 10 dakikada 80 kilometre menzil sunuyor. AC şarj cihazıyla ise batarya, yüzde 10'dan yüzde 80'e 2 saat 40 dakikada çıkıyor. </p>

Elektrikli Kangoo 80 kW güç ile 27 dakikada 170 kilometre veya 10 dakikada 80 kilometre menzil sunuyor. AC şarj cihazıyla ise batarya, yüzde 10'dan yüzde 80'e 2 saat 40 dakikada çıkıyor. 

Renault RENAULT GRAND KANGOO otomobil haberleri

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