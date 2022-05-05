Son Dakika: Nisan ayında ihracat rakamları açıklandı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:01

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini, Ankara'da düzenlediği toplantıyla açıkladı. İhracat ailesi tarihi bir performans göstererek geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Aralarında Almanya, ABD, İsrail ve İspanya’nın da dahil olduğu tam 27 ülkeye ihracatta rekor kırdıklarını ve bu ay ilk kez bir ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yılın ilk çeyreğini son derece başarılı bir performansla kapatmış, çeyreklik ihracatımızı 60 milyar doların üzerine taşımayı başarmıştık. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda 15 milyar dolar artıdayız. Artık net bir şekilde görüyoruz ki, Türkiye ihracatta yaptığı bu atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Yıl sonu 250 milyar doları hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız. İhracatçılarımızın önünü açan başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümetimize ihracat ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatta tarihi rekorları detaylarıyla açıkladı:

• Nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, cumhuriyet tarihinin aylık bazında en yüksek ihracat rakamına ulaşılarak son 20 ayın 18’inde aylık rekor kırılmış oldu.

• Nisan ayında 25 sektör ihracatını artırırken, 8 sektörde ihracat rekoru kırıldı.

• En çok ihracat gerçekleştiren sektörlerde yüzde 53 artışla 3,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer alırken, yüzde 11,5 artışla 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv endüstrisi ikinci, yüzde 25,6 artışla 2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren hazırgiyim sektörü ise üçüncü sırada yer aldı.

• Nisan ayında 61 il ihracatını artırma başarısını gösterirken, 16 il tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 9,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir oldu.

• Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılarımız, 155 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. 27 ülkeye ihracatta rekor kırılırken, ihracatçılarımızın nisan ayında en çok ihracat yaptığı ilk 3 ülke; 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolar ile Birleşik Krallık oldu.

• 2.080 firma, bu ay ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

• İhracat birim fiyatında pozitif ivme devam ediyor. Birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi.

NİSAN AYINDA İHRACAT, YÜZDE 25 ARTIŞLA, 23,4 MİLYAR DOLAR OLDU

“Nisan 2022 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması” toplantısında ihracatta kırılan tarihi rekorları detaylarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracat ailemiz tarihi bir performans göstererek, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 25 artışla, 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakamla beraber, aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık. Böylece son 20 ayın 18’inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar doları hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız” dedi.

8 SEKTÖR REKORU KIRDI

25 sektörün ihracatını artırdığını ve 21 sektörün ihracatında yüzde 10’dan fazla artış kaydedildiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren sektörleri şu şekilde sıraladı: “Bu ay 3,3 milyar dolar ile ihracatını rekor bir düzeye taşıyan kimya sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci ve 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu sektörlerimizin yanı sıra, sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, demir ve demir Dışı metaller ile çelik sektörlerimizde yaşandı. Tam 8 sektörümüz nisan ayında ihracat rekoru kırdı. Farklı sektörlerde aynı anda kaydedilen bu başarılar Türkiye’nin topyekün bir üretim ve ihracat hamlesi içinde olduğunun ispatıdır”

NİSAN AYINDA 61 İL İHRACATINI ARTIRIRKEN 16 İL TARİHLERİNİN EN YÜKSEK İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Nisan ayında 61 ilin ihracatını artırma başarısı gösterdiğini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ili sırasıyla yüzde 30 artış ile 9,4 milyar dolarla İstanbul, yüzde 48 artış ile 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve yüzde 41 artış ile 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıraladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracat artışıyla dikkat çeken diğer illerin ise ihracatını 200 milyon dolar artıran Ankara ile 94 milyon dolar artıran Denizli olduğunu belirtti.

16 ilin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeni yatırımlar devreye girdikçe Anadolu’da ihracatımız süratle artmaya devam ediyor. Nisan ayında, Yozgat’ın ihracatını 4 katına, Nevşehir’in ihracatını 2,5 katına çıkardığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“BU AY İLK KEZ BİR ÜLKEYE 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK”

İhracat ailesinin Türk bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ve 155 ülkeye ihracatını artırma başarısını gösterdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti: “İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; yüzde 21 artış ile 2 milyar dolarla Almanya, yüzde 50 artış ile 1,8 milyar dolarla ABD ve yüzde 12,4 artış ile 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Aralarında Almanya, ABD, İsrail ve İspanya’nın da dahil olduğu tam 27 ülkeye ihracatta rekor kırdık. İsrail ve İspanya’da geçen ay yoğun bir katılımla ticaret heyetleri gerçekleştirmiştik. Akabinde gelen bu başarı bizler için sevinç kaynağı oldu.

İspanya’ya ihracatımız 270 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız 190 milyon dolar artış kaydetti. Bu ay ilk kez bir ülkeye 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik”

AVRUPA BİRLİĞİNE İHRACAT YÜZDE 29 ARTIŞLA, 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne olan ihracatının yüzde 29 artışla, 10 milyar dolara ulaştığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “AB’nin ihracatımızdaki payı ise, yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil ettiğimizde, Avrupa kıtasının nisan ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55 oldu. Diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,9 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Sahra altı Afrika’ya ihracatımız ise yüzde 68’in üzerinde artış kaydederek ilk defa bir ay içerisinde 1 milyar doları aştı” şeklinde konuştu.

İHRACAT DEĞERİNDE YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

İhracat birim fiyatında pozitif ivmenin devam ettiğini dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracatımız ise, yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton olarak gerçekleşti” bilgilerini verdi.

2.080 FİRMA BU AY İLK KEZ İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Firmaların ihracata duydukları yoğun ilginin 2022 yılında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam ettiğini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “2.080 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, nisan ayında 123,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ay ihracat yapan firma sayımız ise 48.938 oldu.

“RAKAMLARA ENERJİ HARİÇ BAKILDIĞINDA BU AY DIŞ TİCARET FAZLASI VERMEYİ BAŞARDIK”

Türk Lirası ile gerçekleştirilen ihracattaki yükselişin devam ettiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk Lirası ile ihracat yüzde 55 arttı. Bir diğer müjde ise ihracat ailemizin en önem verdiği başlıklardan olan “Dış Ticaret Dengesi”nden geldi. Rakamlara enerji hariç bakıldığında bu ay dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101’e yükseldi. Artık net bir şekilde görüyoruz ki, Türkiye ihracatta yaptığı bu atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Enerji dahil doğrudan “Dış Ticaret Fazlası” vereceğimiz günler ise Allah’ın izniyle yakındır. Bunu başarmak için kenetlenmiş, 100 bin kişilik kocaman bir ihracat ailesi var” dedi.

“250 MİLYAR DOLARA GİDEN YOLDA 15 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ”

2022 yılında belirledikleri hedef olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatı geçen yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmalarının gerektiğinin altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle, ”Biz bu ay, ihracatımızı bu rakamın neredeyse iki katı kadar artırdık. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda 15 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması, son derece önemli. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz. İhracat artışından kaynaklanan yüksek bir refah seviyesi hedefliyoruz. Çünkü ihracatla yükselen Türkiye, ihracatla yükselen 84 milyon demek” dedi.