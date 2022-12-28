Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2022 Çarşamba, 21:02
Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


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