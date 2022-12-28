Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Hayırlı uğurlu olsun
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/vwzylGCp1y— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2022
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