Son dakika... Ömer Bolat'tan ihracat açıklaması: Dış ticaret açığı eylülde 4,9 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:05

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, eylülde ihracatın yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtirken Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatına ulaşıldığını ifade etti.

Bolat, dış ticaret açığının 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılı dünya ekonomisi için durgun seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da durgunluk var. Gelişmiş ülkelerde gerileme söz konusu.

Ağır bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Büyüme, dış ticaret anlamında olumsuz etkilerini yaşadık, bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.

"İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82"

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Temmuz ayında ihracatımız en yüksek rakamıydı, ağustosta da öyle oldu. İhracatımız üç aydır sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı, konjonktüre rağmen, olumsuz etkilere rağmen bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Ocak-Eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ihracatımız yüzde 0,40 artarak 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi. Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 82'ye yükseldi."