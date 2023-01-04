Son Dakika: Orta gelirliye konut kampanyasında ayrıntılar netleşti... 2 bakandan açıklama

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:29

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları açıklandı. Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bolge; diger tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak. Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak.

Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor. Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon liradır

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0,69’dan başlayacak.

Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceğiz, ilk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

(Yeni Evim Programı) İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak."

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

"(Yeni Evim Kampanyası) İlk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.

Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek.

Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmelerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebileceğini açıkladı.

(Yeni Evim Kampanyası) Bu kampanya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak."