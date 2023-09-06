Son dakika... Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:48

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:49

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

2026 İÇİN 'TEK HANE' HEDEFİ

OVP’ye göre enflasyonun 2026’da tek haneye düşürülmesi hedeflenirken, büyümenin 2026’da yüzde 5’e çıkarılması öngörülüyor. Programda kişi başı gelirin ise 14 bin 855 dolara çıkarılması planlanıyor.