Bir içki grubuna daha zam geldi!

28 Nisan 2022 Perşembe, 22:28

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından viski, votka, rom, şarap, likör ve brendiye gelen zamları paylaştı.

Aybaş, Pernod Ricard Türkiye grubunun zamlarını Twitter hesabından paylaştı. Buna göre yeni zamlar 16 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak.

İÇKİYE ZAM İlk zamlı liste geldi herkese bol şans listeler gelmeye devam edecek . pic.twitter.com/g5fIUC924D — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) April 28, 2022

2022 başında yüzde 40’ın üzerinde zam gelen içkilere yüzde 15 ile yüzde 40 arasında yeni bir zam daha gelmesi bekleniyordu. Zammın, ramazan bayramının sonrasında raf fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyordu.

Mey Diego firmasının attığı mesaj paylaşan Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, "15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir” dendiğini belirtmişti.

Aybaş, “Bunlar zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale" demişti.

ZAM!!! Mey Diego firmasının attığı mesaj

*15 Mayıs 2022* tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı Rakı, votka ve viskilerde *%15 ile %20*, Şaraplarda ise *%35 ile %40* oranında geçmesi beklenmektedir. Bunlar Zam değil yeme içme kültürüne yapılan yasaksız müdahale — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) April 28, 2022

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar ise geçen günlerde yaptığı açıklamada, “5 ya da 6 Mayıs’ta ortalama yüzde 15 zamlı liste yayımlayacaklar. Pazarda en büyük paya sahip firma bu oranları açıklayacak. Ardından diğer markaların da zam açıklamaları gelecektir” demişti.

Bu zamların ‘maliyet zammı’ olduğu belirtilirken Haziran-Temmuz aylarında da, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde bir kararı yayımlanmaz ise, içkilere bir de ÖTV zammının gelmesi söz konusu olacak.

Aybaş'ın paylaştığı zamlı ürünlerin yeni fiyat tablosu şu şekilde: