Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Madrid dönüşü gazetecilerin sorulaırnı yanıtladı.

Erdoğan, devam eden asgari ücret görüşmeleri üzerine "Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlılığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi

"ÜÇLÜ MUHTIRA" VE NATO

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği üzerine imzalanan ‘Üçlü Muhtıra’ hakkında da konuşan Erdoğan, “Bundan sonraki süreç İsveç ve Finlandiya’ya aittir. Herhangi bir yanlışları olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, gereğini yaparız” diye belirtti.

Erdoğan, NATO’nun yeni Stratejik Konsepti üzerine ise “Stratejik Konsept’te ilk kez terör örgütlerinin halklarımız ve topraklarımızın yanı sıra güvenlik kuvvetlerimizi tehdit ettiğini kayıt altına aldırdık” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti de hedef alan Erdoğan, "Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener siyaseti hala öğrenmiş değiller. NATO’ya nasıl girilir veya girilmez bunlardan haberleri yok. Önce bunu öğrenmeleri lazım” diye konuştu.

Yunanistan ile olan diplomatik gerginlik hakkında konuşan Erdoğan, “NATO Zirvesi'nde tüm liderlerin 'Aracı olalım, Yunanistan'la bir araya getirelim' yaklaşımı oldu. 'Kusura bakmayın şimdilik ayıracak vaktimiz yok' dedik” diye belirtti.

İDAM AÇIKLAMASI

Erdoğan, idam tartışmaları üzerine ise “Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamentonun böyle bir karar alması halinde onaylarım” dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabii Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım’ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım"

“LAİKLİK” TARTIŞMALARI

Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yargıya başvurulacağı açıklamasını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmamasına yönelik soruyu da yanıtladı.

Erdoğan, "Bunların taziyesi bu kadar önemli mi? Hiç gerek yok. Oraya gelenler, özellikle Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin bütün hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi yaşayanlar, buna saygı duyanlar. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak orada bulundum. Arkadaşlarımla beraber bulundum. CHP’den de bir arkadaş geldi. O da orada bulundu. Demek ki nasibi olanlar da varmış. Bunlar maalesef nasibi olmayanlar. O söylediğiniz derneklerin zaten tarzlarını biliyorsunuz. Bunlar asla bizi üzmez. Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Bunu onlar düşünsün. Laiklikle alakalı bütün tanımlar vesaire hepsi özellikle partimin tüzüğünde de en güzel şekliyle vardır. Biz o çerçeve içerisinde laikliği yaşadık, yaşıyoruz. Ve birilerinden de icazet almamıza gerek yok. Ana muhalefetin başı bu cenazeyle ilgili bir taziye niye göndermemiş veyahut yavru muhalefet niye göndermemiş; bundan dolayı hiç dertlenmeye gerek yok ki. Herkes nasibini alır. Unutmayın, nasibûke yusibûke; nasibin neyse onu bulursun. Zaten Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi kendisini gerçekten yaşamış, onun duygularıyla amel etmiş, amel etmeye devam edenlerle beraber Hakk’a yürüdü. Güzel olan da o değil mi?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İmamoğlu cenazeye katılmak için sizden davet mi bekledi" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Böyle bir şeyin daveti olur mu? Bir şeyi unutmayalım. Camiye daveti kim yapar? Müezzin yapar. Ezan davettir. Bu davete icabet eden nasibini alır. Ama buralarla alakası yoksa, seçim zamanı Eyüp Sultan Camii’ne gidip Kur'an-ı Kerim’i açıp Yasin-i Şerif’i okumaya çalışanlar, kalkıp buralarda da gerek salayı gerekse ezanı duymadıysa; gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakkı söylemez; dolayısıyla onların kalpleri körelmiştir"

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