Erdoğan'dan 'Biden' sorusuna yanıt: Siyasette dün dündür, bugün bugündür

30 Haziran 2022 Perşembe, 20:16

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin bitiminde basın toplantısı düzenleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği konusunda "Diplomatik zafer" dedi.

"İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır" diyen Erdoğan, "Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, “Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdiyse arkadaş gibisiniz. Ne değişti” sorusunu “Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski” diye yanıtladı.

Zirvenin NATO tarihinin en önemli zirvelerinden bir olduğunu söyleyen Erdoğan, özetle şunları dile getirdi:

Zirvenin dün gerçekleştirdiğimiz ilk oturumunda Sayın Zelenski bizlere hitap etti. Sürecin başından bu yana kendisi ile yakın diyalogumu sürdürüyorum. Aynı zamanda Sayın Putin ile de temas halindeyiz. Çabalarımız barış içindir. Türkiye olarak adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul süreci ile yeşeren umutları devam ettirmemiz gerekiyor. Elinin taşının altına koyabilen bir müttefik olarak rolümüzün takdirle karşılandığını gördük. Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracına yönelik BM planına yönelik katkılarımızı paylaştım.

"DİPLOMATİK ZAFER"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İsveç 73 teröristin Türkiye’ye teslim edilmesi için söz verdi. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İmzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye’nin hassasiyetlerinin kabulü olarak görüyoruz, bu başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını titizlikle takip edecek ve adımlarımızı buna göre atacağız. Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya'nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. Muhalefete de dönünce anlatırız.

TAHIL KORİDORU

Gerek sayın Putin gerek sayın Zelenski ile bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim bölgede 20 kadar gemimiz var. Bu ürünlerin tahliyesini ve üçüncü ülkelere de nakliyelerini sağlamaya devam edeceğiz.

F-16 AÇIKLAMASI

Biliyorsunuz parlamentolar sıkıntıları süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Bu konuda Sayın Başkan (Joe Biden) elinden gelen adımları atacağını söyledi. Benim de geniş bir ekibim ABD'deydi. Gerekli görüşmeleri yaptılar. Orada cumhuriyetçilerle görüşme yapmak suretiyle desteğini almamız halinde Sayın Biden'ın gayretleri sonuç bulacaktır. O yüzden gecikmeden ayrıca bir heyeti de göndereceğiz.

Erdoğan, "Sayın Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti?” sorusu üzerine “Siyasette dün dündür bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski. Ben başbakan olmadan önce Sayın Bush ile süreç başlatmıştım. İyi günler oldu, kötü günler oldu. Ama Türkiye ile ABD ilişkileri yolunda devam etti” dedi.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

“Muhalefet mutabakat geri adım ve taviz olarak yorumlandı. Siz bu konu hakkında ne diyorsunuz?” sorusu üzerine Erdoğan, "Muhalefet siyaha beyaz der, beyazsa siyah der. Hiçbir zaman olması gerekeni söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. Dünya bu olaya nasıl bakıldığını çok açık bir şekilde görüyor. Bizim attığımız adımlar ilgi uyandırdığı gibi, takdirle de karşılandı” diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik başvurularının karşısında veto edeceğini söylemiş, 16 Mayıs’ta İsveç ve Finlandiya’nın konuya dair Türkiye ziyaretiyle ilgili “Türkiye’ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz” demişti. Ayrıca, "Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO’ya girmesine biz 'evet' diyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.