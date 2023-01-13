Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlüğe girdi
Son dakika gelişmesi... Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılmasını da öngören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürürlüğe giren yasa, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Meclis'e sunulan yasaya göne memur ve emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zam alacak.
En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.
Düzenleme ile, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatıldı ve 400 liraya çıkarıldı.
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