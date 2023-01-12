Boğaziçi Üniversitesi'nde baskı devam ediyor: Emekli ol ya da sürül

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 05:06

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan ve Bulu’nun görevden alınıp yerine yardımcısı Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasıyla ivme kazanan kadrolaşma hız kesmiyor.

Rektörlük, akademisyenlerin yanında idari personeli de herhangi bir gerekçe göstermeden görevden alıp farklı birimlerde görevlendiriyor. Buna son örnek uzun yıllardır güvenlik şube müdürü olan ancak 2021’de rektörlük tarafından görevinden alınarak idari işler şube müdürü olarak görevlendirilen Ejder Karahan ile yabancı diller yüksekokulu sekreteri Muzaffer Uzunoğlu oldu. Karahan, idari işler şube müdürlüğünden de alınıp Yapı İşleri’nde görevlendirildi.

Emekliliğine dört ay kalan Uzunoğlu’nun yeni görev yeri ise henüz belli değil. Durumu değerlendiren akademisyenler, pek çok idari çalışanın görevlerinden alınıp başka yerlerde görevlendirildiğini, yıllık izinlerini ve raporlarını kullanmalarına izin verilmediğini, bazı çalışanların “Emekli ol ya da sürülürsün” denilerek tehdit edildiğini de öne sürdü.

"GELECEK TEHDİT ALTINDA"

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenleri konu hakkında yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçen martta dışarıdan atanan iktisadi ve idari bilimleri fakültesi dekanı, bölümümüzde kadrolu olan ve bölüm başkanı olarak atanabilecek konumda olan hocalar varken kendisini vekâleten bölüm başkanı olarak atamıştır. Daha önce işletme ve ekonomi bölümlerine de çeşitli vesilelerle vekâleten yapılmış olan bu tür atamaların, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesinde belirtilen, bölüm başkanının, bölümden birisi olma koşulunun açık bir ihlali olduğunun altını çizmek isteriz. Ayrıca söz konusu kişinin, bölümün talebi olmadan kendi özgeçmişini tarif eden ve şu an dava konusu olmuş olan kadro ilanı çıkarttığı ve kendisinin de bu ilana başvurarak, idari konumunu akademik pozisyona çevirmek istediğini bilinmektedir. Kısacası, kendisi şu anda atanmak istediği bölümün vekâleten başkanı konumundadır. Şu anda tehdit altında olan sadece kurumumuz değil, gençlerin geleceğidir.”