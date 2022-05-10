Son Dakika... Reuters'tan bankalara döviz talimatı iddiası

10 Mayıs 2022 Salı, 11:09

Reuters'a bilgi veren toplam üç bankacı, son birkaç gündür Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler.

Konuya yakın bir kaynak uygulama ile likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada BDDK'den yorum talebine ilişkin bir yanıt gelmedi.