Son Dakika... Reuters'tan bankalara döviz talimatı iddiası
Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirmesini istedi.
Reuters'a bilgi veren toplam üç bankacı, son birkaç gündür Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler.
Konuya yakın bir kaynak uygulama ile likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.
TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada BDDK'den yorum talebine ilişkin bir yanıt gelmedi.
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