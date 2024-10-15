Son dakika... Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Son dakika... Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 17:57

Kamuoyunda büyük tepki çeken Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayii destekleme fonu teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. 

Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu.

Kanun teklifi 2025 yılındaki komisyonda değerlendirilecek. 

KANUN TEKLİFİ NEYİ İÇERİYORDU?

AKP’nin TBMM’de sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu.

Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu. 


Etiketler: #Savunma #Savunma sanayisi

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