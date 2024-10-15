İktidar Meclis’teki vergi paketinde yer alan savunma payından ‘bütçeye tek kuruş girmeyecek’ dese de dolaylı olarak etki edecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 15.10.2024 - 09:39

Sayıştay’ın 2023 denetim raporuna göre, TSK’nin modernizasyonunun sağlanması ve modern savunma sanayiinin kurulması için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında devamlı ve istikrarlı bir şekilde temini amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kuruldu. SSDF kaynakları, Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde TSK’nın modernizasyonu, istihbarat ve güvenliğe yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihtiyaçları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ihtiyaçlarının karşılanması ve savunma sanayiinin geliştirilmesi amacıyla kullanılıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen projelerin finansmanının esas itibariyle SSDF’den karşılanması amaçlanıyor.

BÜTÇEDEN AKTARMA

Her yıl bütçeden de güvenlik ve savunma için milyarlarca lira harcama yapılıyor. Örneğin bu yıl ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ayda güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları, yapımları ve giderlerinin toplam tutarı 28.5 milyar TL oldu. Ağustosta bu kalemden toplam 4.8 milyar TL harcama yapıldı. 8 aylık dönemde bütçeden cari transferler başlığı altında gelirlerden ayrılan paylar kapsamında SSDF’ye

VERİLEN PAY 91.3 MİLYAR TL OLDU

Geçen yılın tamamında ise bütçeden güvenlik ve savunma için 55.5 milyar TL harcama gerçekleştirilmişti. Yine geçen yıl bütçeden cari transferler ana başlığı altında gelirlerden ayrılan paylar kapsamında SSDF’ye verilen pay tutarı toplam 90.4 milyar TL’ydi. Bu yılın 8 ayında aktarılan pay tutarı geçen yılın tamamını aşmış oldu.

İktidar, savunma sanayi için alınacak “katkı paylarından” bütçeye “bir kuruş bile gitmeyeceğini” açıklasa da düzenlemenin bütçedeki toplam giderlere dolaylı olarak etki edeceğine dikkat çekiliyor. Bütçeden yapılacak savunma ve güvenlik harcamalarının düşeceği bunun da bütçe açığının iyileşmesine katkı sağlayacağına işaret ediliyor.