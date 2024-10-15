Mahkemede pişkin savunma! Eşini ve oğlunu öldüren erkeğe 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:32

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:33

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78101 sokakta bulunan bir apartmanın 9’uncu katında, 19 Ağustos 2023 tarihinde, Cem Suna, eşi Deniz’i (43) 39 yerinden ve oğlu Alperen’i (16) 49 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Cem Suna ’canavarca hisle öldürme’ suçundan hakim karşısına çıkmıştı.

"ASIL MAĞDUR BENİM" DİYE SAVUNMA YAPTI

Karar davasında hakim karşısında son savunmasını yapan Cem Suna, "Bugüne kadar sustuysam adalete güvenimden sustum. Herkes hükmünü vermiş. Asıl mağdur benim. Dünyası yıkılan, ailesi katledilen benim. Ne olduysa bana oldu. Eşim ve çocuğum sürekli gözümün önünde. Dışarı çıksam da bir şey değişmeyecek" dedi.

Cem Suna’nın Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar davası görüldü. Karar davasında Cem Suna’ya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"KALBİNİ, DERİSİNİ YÜZÜP BANA VERSİNLER"

Dava sonunda, öldürülen kadının annesi Neriman Toker basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toker, "Canice, torunumu ve kızımı katleden katil o kadar rahat ki anlamıyorum. Karardan hiç mutlu değilim, onun kellesini istiyorum. Onun kalbini de derisini yüzüp bana versinler, belki o zaman biraz rahatlarım" diye konuştu.