Son dakika: Serbest piyasada Euro ve dolarda son durum (22 Şubat 2022 Salı)

22 Şubat 2022 Salı, 09:29

Küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takvimi Euro ve doların fiyatlanmasında etkili olması bekleniyor.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle birlikte İstanbul serbest piyasada 13,6530 liradan alınan dolar 13,6550 liradan satılıyor. 15,4480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,4500 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 15,4620 lira olmuştu.

OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.