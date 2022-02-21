Son dakika: Motorine bir 'gizli' zam daha!
Son dakika haberi: Art arda gelen zamlar sonrası motorine bir gizli zam daha geldi.
Motorine, cumartesi günü 4 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 15 lira 53 kuruştan, 15 lira 57 kuruşa çıktı.
Katkılı motorinin litre fiyatı da 15 TL 56 kuruştan, 15 TL 60 kuruşa çıktı.
DAĞITIM ŞİRKETİ VE BAYİLERİN KÂRI ARTIRILDI
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, benzin ve motorine, 1 Ocak’tan bu yana değişik tarihlerde “gizli” zam (4 kuruşa kadar) yapıldı. Bu zamlarla birlikte akaryakıt dağıtım şirketi ve bayilerin toplam kâr marjı (satılan her litre benzin ve motorinden alınan pay) 1 TL 10 kuruşa ulaştı.
Bu payı, bayi ve dağıtım şirketi genelde yarı yarıya paylaşıyor.
İlgili Haberler
- Ankara'da zam protestosu: Bu milleti bir çaya muhtaç ettiniz
- Emeklilerden zamlar geri alınsın çağrısı: Işıkları söndürüyoruz
- Tekirdağlı gençlerden 'Geççek'li zam protestosu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Hubble, üç galaksinin iç içe geçtiği anı yakaladı
- Perseverance kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
- Yeni bir galaksinin kalıntıları tespit edildi
- Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerine kötü haber
- ‘Birey’liğin yazındaki ağırlığı
- ‘Beş Benzemez’in çağrısı...
- Hemingway’i anlamak için
- Karialılar!
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Bu sorunlar inmeye neden olabilir