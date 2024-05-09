Son dakika... SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı

Son dakika haberi... SGK, 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:54
Son dakika... SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı, 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç daha eklendi.

Böylelikle meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlanmış oldu.

Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu.


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