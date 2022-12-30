Son Dakika: SGK'den mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi! Yarın o saatlerde açık olacak

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, borçlanma başvurularında yaşanan yoğunluktan dolayı SGK merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü de açık olacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 09:42
Son Dakika: SGK'den mesai saatlerine 'EYT' düzenlemesi! Yarın o saatlerde açık olacak
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SGK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir " denildi.


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