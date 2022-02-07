Son dakika: Shiba coin neden yükseldi? 7 Şubat 2022 Shiba neden yükseliyor?
Son dakika haberi: Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Son aylarda popülerliğini kaybeden Shiba Inu’da (SHIB), tekrar yükselişe geçti. Peki, Shiba coin neden yükseldi? Shiba neden yükseldi? İşte 7 Şubat 2022 (SHIB) ''Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi?" sorularına yanıt...
2021’de hem değer hem de popülerlik açısından yüzü gülen kripto para birimlerinden biri de Shiba Inu (SHIB) oldu. Ancak son aylar SHIB için pek iç açıcı geçmedi. Özellikle SHIB’in zincir üstü işlemlerinin sayısı ocak ayında yüzde 40 oranında geriledi.
SHIB’e olan ilgi son zamanlarda azalırken Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise 684 milyon 76 dolar oldu.
SHIBA COIN NEDEN YÜKSELDİ?
Uzmanlar, Shiba'nın yakın zamanda yakımının olacağı düşünülüyor. Bu durumun etkilemiş olabileceği belirtiliyor.
SHIBA COIN NE KADAR OLDU?
SHIB coin, 7 Şubat 2022 şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. yüzde 0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi.
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