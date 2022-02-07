Kredi faizlerinde sert yükseliş

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:41

Bankalar ihtiyaç kredisi faizinde 2021 yılında kasım ayı sonuna kadar ortalama yüzde 22-23 seviyelerinde faiz uygularken aralık ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi faizlerinde artış hızlanmış ve yeni yılın haftalarında yüzde 32,20 ile üç yılın zirvesine yükselmişti. 11 Ocak 2019 haftasında ihtiyaç kredisi faizi yüzde 32,75 seviyesindeydi. Bu yıl 14 Ocak haftasının ardından düşüş gösteren ihtiyaç kredisi faizi yeniden yönünü yukarıya döndü. Merkez Bankası verilerine göre, bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları yıllık faiz oranı yüzde 31,50 seviyesine çıktı. Geçen yılın son ayında bankaların bilanço iyileştirme operasyonlarının atlatılmasından sonra kredi faizleri düşüş eğilimine girmişti.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, ihtiyaç kredi faizi 28 Ocak haftasında 8 puan yükselişle yüzde 31,5 seviyesine geldi. Bankaların ihtiyaç kredisine uyguladıkları aylık faiz oranları yüzde 1,55 ile yüzde 3,19 arasında değişiyor. Bu yüksek seviyelere rağmen ihtiyaç kredisi bakiyesinde de artış yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 28 Ocak haftasında bireylerin ihtiyaç kredisi bakiyesi 463 milyar 199 milyon lira oldu. 21 Ocak haftasında 461 milyar 498 milyon lira seviyesindeydi. 1 haftada 1.7 milyar liralık artış yaşandı.

KONUT KREDİLERİ ARTTI

Merkez Bankası verilerine göre, konut kredi faizleri ise 28 Ocak haftasında 24 baz puan azalarak yüzde 17,94'e geriledi. Konut kredisi kullanımında da yükseliş gözleniyor.

TAŞIT KREDİSİ GERİLEDİ

BDDK verilerine göre, 28 Ocak haftasında konut kredisi bakiyesi 300 milyar 651 milyon liraya yükseldi. Taşıt kredisi faizleri de TCMB verilerine göre 28 Ocak haftasında 116 baz puan azaldı ve yüzde 27'ye indi. Ancak faizdeki gerileme taşıt kredisi bakiyesine yansımadı. Bankaların taşıt kredisi bakiyesi 28 Ocak haftasında 12 milyar 712 milyon liraya geriledi. Temmuz ayından bu yana taşıt kredisi bakiyesinde kesintisiz düşüş yaşanıyor. BDDK geçen yıl temmuzda taşıt kredi vadelerine ve kullanılabilecek kredi oranlarına yönelik sınırlamalar getirmişti bu düzenlemenin ardından da kredi kullanımı düşüşe geçti. Bu duruma yönelik ise değişimin sinyalini BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben verdi. Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.