Son dakika... Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme!

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 09:16

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 09:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. 13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Bakanlık, sıfır kilometre araç alan tüketicilere ulaşarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp yapmadıklarını ve zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıklarını da sordu.

Bakanlık ayrıca alıcılara aksesuar ödemelerinin banka yoluyla mı yoksa elden mi yapıldığı sorusunu da sordu.

LİSTE FİYATININ ÜZERİNDEKİ ÜCRET 'VERGİ KAÇAKÇILIĞI' SAYILDI

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.

İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.