Son Dakika: SPK'den 10 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.
AYRINTILAR GELİYOR..
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Ünlü yazarın gizemi çözüldü
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- İstanbul'da yağış etkili oldu
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı