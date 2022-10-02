Son Dakika: SPK'den 10 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa'daki işlemler nedeniyle 10 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aynı kişiler için 3 Ekim'den başlamak üzere 2 yıl işlem yasağı getirildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 19:53
Son Dakika: SPK'den 10 kişi hakkında suç duyurusu
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