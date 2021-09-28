Son dakika: Standard & Poor’s Türkiye büyüme tahminini açıkladı
Son dakika gelişmesi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükseltti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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