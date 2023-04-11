Son Dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kuru soğan' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı, fiyatları artan kuru soğan üretimine ilişkin açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru soğan üretimi ve stokuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada "Ülkemizde son on yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir" denildi.
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