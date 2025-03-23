Son Dakika... TCMB ile Türkiye Bankalar Birliği arasında toplantı: Açıklama yapıldı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ekonomideki kriz derinleşmiş; Borsa İstanbul 4 kez devre kesmişti ve 9.044,64 puana gerileyerek yüzde 16.5 değer kaybetti.

ABD Doları 41.21 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahaleleriyle kur baskı altına alındı.

Dolar haftayı yüzde 3,65 artarak 38,0130 lira seviyesinden kapattı.

Gelişmeler sürerken; TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadesine yer verildi.