Eski MASAK yöneticisinden ‘İmamoğlu’ açıklaması: 'İddia edenler açıkça suç işliyor'
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak, İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen MASAK raporlarıyla ilgili "MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, nöbetçi mahkemenin kararıyla tutuklandı. Tutuklanan İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.
Eski Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara gerekçe gösterilen MASAK raporlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başak, "Yolsuzluk iddiaları ısrarla MASAK raporlarına dayandırılmaktadır. MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok. MASAK’ın böyle bir görevi de yok. İddia edenler açıkça suç işlemektedir" dedi.
Yolsuzluk iddiaları ısrarla MASAK raporlarına dayandırılmaktadır.— Dr. Ramazan Başak (@ramazanbasak61) March 23, 2025
MASAK raporlarında kesinlikle böyle bir tespit yok.
MASAK’ın böyle bir görevi de yok.
İddia edenler açıkça suç işlemektedir.
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