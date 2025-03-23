Zeki Demirkubuz: Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:52

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyona sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz da sessiz kalmadı.

Demirkubuz, sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır. Gerçek lideri olmak için artık tek yapması gereken direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir."

İşte Demirkubuz'un o paylaşımı:







