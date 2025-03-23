Zeki Demirkubuz: Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır

Sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyona ilişkin "Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır" dedi

Zeki Demirkubuz: Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyona sinema yönetmeni Zeki Demirkubuz da sessiz kalmadı. 

Demirkubuz, sosyal medya platformu X'teki (Twitter) hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Büyük liderleri, halk kahramanlarını ilk zorbalar tanır. Zorbalık bugün Ekrem İmamoğlu'nu ülkenin doğal lideri yapmıştır. Gerçek lideri olmak için artık tek yapması gereken direnmeye devam etmek ve yaşamı bugünden ibaret sananlara inat zamana saygı göstermektir."

İşte Demirkubuz'un o paylaşımı: 




Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Zeki Demirkubuz #Operasyon

İlgili Haberler

Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 'Dayanışma Sandığı'nda!

Ünlü isimler Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için 'Dayanışma Sandığı'nda!
Yaşlı teyze, gözyaşlarıyla Ekrem İmamoğlu'na dua etti: 'Sen bizim kalacaksın, ne zaman olsa arkandayım!'

Yaşlı teyze, gözyaşlarıyla Ekrem İmamoğlu'na dua etti: 'Sen bizim kalacaksın, ne zaman olsa arkandayım!'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: 'Mahkeme kadıya mülk değildir'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: 'Mahkeme kadıya mülk değildir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler