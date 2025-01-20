Son Dakika... TCMB'den 'KKM' kararı: Vade süreleri kısıtlandı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM'den çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerini kısıtlama kararı aldı. Buna göre; döviz ve altın dönüşümlü KKM'de 6 ve 12 ay vadeli işlemler sonlandırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.
6 VE 12 AY VADELİ İŞLEMLER SONLANDI
Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.
KUR KORUMALI MEVDUAT NEDİR?
Kur Korumalı Mevduat (KKM), 21 Aralık 2021'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde uygulanmaya başlanan bir sistemdir. Bu uygulama kapsamında, gerçek kişiler döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını vadeli KKM hesabına yatırarak birikimlerini döviz alış kuru üzerinden sabitleyebilmekte ve kur artışına karşı korunma sağlayabilmektedir. Ancak, kur artışı durumunda oluşan farkın devlet bütçesinden karşılanması, yurttaşların vergilerinin kullanılarak üst gelir grubunun zararlarının telafi edilmesi nedeniyle, bu sistem kamu maliyesi üzerindeki etkileri açısından eleştirilmektedir.
YIL SONUNDA SONA ERDİRİLECEK
Ekonomi yönetimi, 2025 yılında kur korumalı mevduat uygulamasına son vermesi bekleniyor. Son olarak, şirketlere yönelik KKM ile ilgili istisnalar kaldırılmış ve sistemde düşüş eğilimi hızlanmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları, 10 Ocak haftasında 1 trilyon 108,8 milyar TL'den 1 trilyon 85,6 milyar TL'ye gerilemiştir. Ayrıca, 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla birlikte 2025 yılı sonunda bu sistemin tamamen sona erdirilmesi planlanıyor.
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