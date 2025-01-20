Son Dakika... TCMB'den 'KKM' kararı: Vade süreleri kısıtlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

KUR KORUMALI MEVDUAT NEDİR?

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 21 Aralık 2021'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde uygulanmaya başlanan bir sistemdir. Bu uygulama kapsamında, gerçek kişiler döviz mevduatlarını bozdurarak ya da mevcut TL mevduatlarını vadeli KKM hesabına yatırarak birikimlerini döviz alış kuru üzerinden sabitleyebilmekte ve kur artışına karşı korunma sağlayabilmektedir. Ancak, kur artışı durumunda oluşan farkın devlet bütçesinden karşılanması, yurttaşların vergilerinin kullanılarak üst gelir grubunun zararlarının telafi edilmesi nedeniyle, bu sistem kamu maliyesi üzerindeki etkileri açısından eleştirilmektedir.

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