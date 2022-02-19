Doğalgaz yardımına başvurular başladı: Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

19 Şubat 2022 Cumartesi, 10:24

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günkü kabine toplantısından sonra duyurulan doğalgaz tüketim yardımına başvurular bugün başladı.

Uygulamayla dört milyon haneye yılda toplam 450 lira ile 1150 arasında yardım yapılması öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğalgaz tüketim desteğinin hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere verileceğini belirterek başvurularının onaylanmasından sonra hak sahiplerinin PTT'ye gidip faturalarını ibraz edebileceğini ve destekten yararlanabileceğini söyledi.

Yanık, ön ödemeli sayaç kullananlar içinse destek miktarının kartlarına yatırılacağını belirtti.

Kimler başvurabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre yardımdan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan haneler yararlanabilecek.

Vakıflarin kriterleri arasında, sosyal güvenlik kurumlarından aylık ve gelir almamak, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamak bulunuyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından başvuru yapabilecek.

Başvurusu onaylananlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz edecek.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya yaşamlarını cihaza bağlı sürdüren kişilerin yaşadığı hanelere yüzde beş ek ödeme yapılacak.

Doğalgaz tüketim yardımı miktarı, iki defada ödenmek üzere yılda toplam 450 lira ile 1150 arasında değişecek.

Ödemeler Mart ve Ekim aylarında yapılacak.

Anadolu Ajansı'na göre yardım miktarı belirlenmeden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekiplerce Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.

Buna ek olarak doğalgaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak bölgelerin ısıl değerlerine göre bir endeks geliştirdi.

Bu endeks temel alınarak bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.